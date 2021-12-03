/664103/النائبة-أمل-سلامة-احتفال-مصر- بـ-يوم-التحدى- فرصة-للتأكيد-على-دعم- -ذوى-الهمم

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن احتفال مصر بأبناءها من ذوى القدرات الخاصة، وانطلاق فعاليات " يوم التحدى" يمثل فرصة جيدة للتأكيد على حرص الدولة الشديد على حقوق ذوى الهمم التى منحها لهم الدستور والقانون، وتفعيل تمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.

أمل سلامة: القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة حقق العديد من المكتسبات

وأضافت سلامة، على هامش مشاركتها فى احتفالية الحزب بافتتاح معرض الملابس وتوزيعها على الأطفال الأيتام ومحدودى الدخل بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص منذ توليه المسئولية على دعم حقوق ذوى الهمم، ومشاركتهم جميع الفعاليات الخاصة بهم، ومنحهم جميع الإمكانيات التى تؤهلهم للتفوق والإبداع فى جميع المجالات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية أقر البرلمان عددا من القوانين التى منحت ذوى الإعاقة العديد من الحقوق، لضمان دمجهم فى المجتمع.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة حقق العديد من المكتسبات، لعل أبرزها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهم فى العمل، واحترام حرياتهم فى التعبير عن آرائهم، وعدم حرمانهم من الحق فى تأسيس الأسر، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادى، وتوفير الأمن والحماية التى تتناسب مع قدراتهم، مع تسهيل حريتهم فى التنقل فى وسائل المواصلات العامة.

وأشادت سلامة، بالتسهيلات التى اتخذتها الحكومة للاحتفال بيوم التحدى، حيث قررت وزارة الداخلية استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل مجانا، مع توقيع الكشف الطبى عليهم بمستشفيات الشرطة، كما أطلقت محافظة القاهرة فتح الحدائق والمتنزهات مجانا أمام ذوى الإعاقة احتفالا بهذه المناسبة.