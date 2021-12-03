/664104/عرض-فيلم--الورشة-لـ-نضال-الشافعي-بالسينمات-المصرية-في-هذا-الموعد

يخوض الفنان نضال الشافعي تجربة سينمائية جديدة، من خلال تقديم فيلم جديد بعنوان «الورشة» بجانب الفنانة المتألقة سهر الصايغ، اذ بدأ العمل عليه بالفعل لعرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم الورشة لنضال الشافعي

ويدور فيلم «الورشة» حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة.

شخصية نضال الشافعي بفيلم الورشة وموعد عرضه

ويجسد دور شاب يرغب فى مزاولة مهنة التمثيل ويخطب سهر الصايغ التى تسعى هى الأخرى لتصبح ممثلة الأمر الذي يدفعهما لاستئجار مسرح لتأسيس فرقة وتقديم عروض استعراضية، وتتوالى الأحداث، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي 15 ديسمبر الجاري.

فيلم "الورشة" من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة.

نضال الشافعي يتألق بحكاية 90 دقيقة

وتألق نضال الشافعي بحكاية «90 دقيقة» من مسلسل «ورا كل باب»، التي تدور أحداثها حول نضال الشافعي، ودنيا عبد العزيز الذين يجسدان زوجين تحدث بينهما العديد من المشاكل فينفصلا، ويحاول أهلهما الإصلاح بينهما، في إطار تشويقي كوميدي.

وتعد حكاية 90 يوم هي الحكاية الثامنة من حكايات مسلسل ورا كل باب، حيث عرضت حكايات «في عشق البنات» بطولة ميرنا نور الدين، وحكاية «كدبة كبيرة» بطولة أحمد زاهر وهنادي مهني، وكذلك حكاية «عائلة جيجى» بطولة نادين، إسلام جمال، وحكاية «رق الحبيب» بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم.

بالإضافة إلى حكاية «قلب مفتوح» بطولة كمال أبو رية وفيدرا، وحكاية «ماريونت» بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين وحكاية «هدف نبيل» بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي.

أبطال حكاية 90 دقيقة

حكاية «90 دقيقية» بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد، أحمد حلاوة، ومن تأليف ميرنا الفقي، وإخراج أحمد صالح، التي تعد العمل الأول له بعد تخطيه أزمته الصحية الأخيرة.