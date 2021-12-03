/664106/نواب-الشيوخ-تركيب-64-ماكينة-صراف-أليATM--في-سوهاج

أكد اللواء مجدي القاضي، نائب حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، ومدير منطقة جنوب الصعيد، وافقا على تركيب 64 ماكينة صراف الي"ATM " ببعض مكاتب البريد بالمحافظة.

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وأضاف القاضي، أن ذلك يأتي نتيجة لمجهوده وزملائه بمجلس الشيوخ كل من النائب الدكتور محمود أبوسديرة، والنائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، أعضاء مجلس الشيوخ بحزب مستقبل وطن عن محافظة سوهاج.

نواب الشيوخ.. تركيب 64 ماكينة صراف ألي"ATM " في سوهاج

وأشار القاضي الى أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم بتركيب مجموعة من ماكينات الصراف الالي قريبا وتشغيلها حتى يتمكن المواطن السوهاجي من الاستفادة منها بخدمة متميزة توفر علية الوقت والجهد، وتركيب المجموعة الباقية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أنه سبق وتقدم النواب الثلاثة بطلب للدكتور عادل الاشقر، رئيس قطاع الزراعة الالية بوزارة الزراعة بشأن تشغيل محطة بنجا الهندسية التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج وتخدم قرابة 40 الف فدان بغرب طهطا، والتي سبق وتخصيص 3 الاف متر مربع لها، ولم يتم تشغيلها حتى الان بسبب عدم توافر الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وتم تحويل الطلب الى للجهات المختصة وتمت الموافقة علي التشغيل وتوفير كافة الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل وخدمة 40 الف فدان.