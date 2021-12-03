/664107/الموت-يفجع-هاني-سرحان-مؤلف-مسلسل-الإختيار-2

توفى منذ قليل، والد المؤلف هاني سرحان، الذي تألق في أخر أعماله الذي أحدثت ضجة عريمة خلال رمضان 2021 ولازال يتحدث عنها العديد من الجمهور وكبار القادة، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى الأن ويعد هذا العمل مسلسل «الإختيار».

دوت الخليج يرصد وفاة والد المؤلف هاني سرحان

وجاء نبأ الوفاة على صفحة الفنانة الشابة منة الله تيسير، التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”: “والد هاني سرحان في ذمة الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.

هاني سرحان يقتحم عالم السينما بفيلم «اللي ما يتسموش»

ولأول مرة في تاريخ هاني سرحان قرر الخروج عن نمط عمله الإعتيادي وخوض تجربة سينمائية جديد من خلال تأليف فيلم «اللي ما يتسموش»، ليكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

فيلم «اللي ما يتسموش» من إنتاج شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هاني سرحان السينمائية، الذي يعمل عليه حاليًا، والتي يتطرق بها إلى عالم جديد من الإثارة والأكشن، حيث يستعرض الفيلم عالم القدرات الخاصة، كتحريك الأجسام عن بعد، وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات، التي ما زالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

هاني سرحان يتألق بمسلسل الإختيار 2

وأثبت السيناريست هاني سرحان تألقه من خلال مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض بالمارثون الرماضي المنقضي، وتدور أحداثه حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبد اللطيف.

ويتناول العمل قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية قتلوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضباط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشتغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.