صحة الغربية: إغلاق العديد من المنشآت الطبية الخاصة المخالفة بمركز بسيون

جدة - نرمين السيد - قام الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بسيون، للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص ومعايير الجودة ومكافحة العدوى لضمان تقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان والمحافظ الدكتور طارق رحمى، بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة من عيادات ومستشفيات خاصة ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة.





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