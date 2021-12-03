جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت رعاية أ.د. وزير التعليم العالى والبحث العلمى وأ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر وأ.د.رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. ويشهد فاعليات المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبريات الجامعات الدولية فى مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعى والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح مؤتمر حاسبات عين شمس بحضور خبراء دوليين 5 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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