أوقاف قنا: تفتتح تجديد 5 مساجد بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه بفرشوط وقوص

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة قنا اليوم الجمعة افتتاح 5 مساجد فى مركزى فرشوط وقوص بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التى تمت بهم، بتكلفة مالية بلغت حوالى 4 مريين و300 ألف جنيه.





وأوضحت أوقاف قنا أنه تم افتتاح مسجد الرحمن الغربى بنجع الحاج سلام التابع لمركز فرشوط، وتبلغ مساحة صحن المسجد فيه 200 متر بتكلفة حوالى 3 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الحسين بالكوم الأحمر بمركز فرشوط،والذى تبلغ مساحة صحن المسجد فيه 130 متر بتكلفة حوالى 200 ألف جنيه، وكذلك فى مركز قوص تم افتتاح كل من مسجد الفتح بالرغولات التابعة لقرية حجازه قبلى، والذى تبلغ مساحة الصحن فيه 215 متر بتكلفة حوالى 300 ألف جنيه، ومسجد التقوى الكائن بقرية العيايشا والذى تبلغ مساحة الصحن فيه 215 متر بتكلفة حوالى 150 ألف جنيه، وكذلك مسجد أبوبكر الكائن بقرية العيايشا الذى تبلغ فيه مساحة الصحن 280 متر بتكلفة حوالى 150 ألف جنيه، إذ تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم من خطة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية.

وأكد أشرف الداودى محافظ قنا، على الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية.

وأضاف فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولى المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى الجهود الذاتية من المواطنين.