محافظة الجيزة تجهز ساحة انتظار للسيارات بطريق مصر الفيوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نفذت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وإدارات الساحات والمواقف بالتنسيق مع قطاع النظافة وهضبة الأهرام، أعمال تسوية وتمهيد لقطعة أرض فضاء بجوار محطة بنزين الوطنية بطريق مصر الفيوم.





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