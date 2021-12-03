جامعة الملك سلمان الدولية تخصص منحًا دراسية لطلاب محافظة جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية اجتماعه السابع، برئاسة د. محمد عبدالحميد شعيرة، أمس الخميس، بحضور د. أشرف حسين رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الطور.





قرر المجلس تخصيص 10 منح دراسية بنسبة 50% لأبناء محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المنح الأخرى التى تم تخصيصها من قبل الجامعة، طبقًا للقواعد المُعتمدة من وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ناقش المجلس خطط الجامعة المستقبلية ومنها عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة، وعقد المؤتمرات العلمية المُتخصصة.

استعرض المجلس بروتوكلات التعاون التى تم توقيعها مع جامعة شمس ومع البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى عقد شراكة مع معهد تكنولوجيا المعلومات؛ للارتقاء بالمستوى الطلابى والأكاديمى، كما ناقش المجلس عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتشغيل مستشفى تعليمى بمدينة الطور.

واستعرض المجلس الموقف المالى الخاص بالجامعة، مشتملاً على المُوازنة التقديرية 2021 – 2022، والتقرير السنوى الخاص بأداء الجامعة.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد أعضاء المجلس إنشاءات الجامعة بمقرها بمدينة الطور، والمعامل التخصصية والتجهيزات المُتميزة ؛ لخدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، لتصبح جامعة سلمان واحدة من الجامعات الأهلية التى يُحتذى بها.