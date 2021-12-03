مصر تؤكد مواصلة دعمها للجهود المبذولة للقضاء على تنظيم داعش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولى بوزارة الخارجية خلال المشاركة بصفة مصر عضو فى التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" فى اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الذى عُقد ببروكسل.

ونوه الوزير المفوض محمد فؤاد بتنامى التهديدات الإرهابية التى تمثلها الجماعات المتحالفة معه وغيرها من التنظيمات الإرهابية فى إفريقيا مما ينعكس سلباً على أمن دول القارة وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأكد فى هذا الصدد على أهمية تكثيف جهود بناء قدرات الدول الإفريقية فى مجالات مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الدعم الذى تقدمه مصر للدول الأفريقية الشقيقة فى هذا الشأن، وكذا إلى تدشين مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى، أشار الوزير المفوض محمد فؤاد إلى أهمية متابعة تطورات الأوضاع فى أفغانستان عن كثب، وضرورة تكثيف الجهود لمنع تحولها إلى ملاذ آمن للعناصر الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما أكد على التزام مصر بالتعامل مع تحدى الإرهاب من منظور شامل يعالج مسبباته، ومن خلال مقاربة تتضمن الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء.

وتناول الاجتماع الجهود التى يبذلها التحالف للتصدى لبقايا تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا، والمستجدات الخاصة بأنشطة مجموعات العمل المنبثقة عن التحالف، كما شهد الاجتماع تدشين مجموعة العمل الخاصة بأفريقيا فى إطار التحالف.