محافظ أسوان: لن يسمح بإعادة بناء أى منازل أو مبان داخل مخرات السيول

جدة - نرمين السيد - شدد أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أى منازل أو مبانى داخل مخرات السيول مرة أخرى سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة فى منطقتى "عزب كيما والناصرية" بمدينة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





وأوضح محافظ أسوان، فى بيان اليوم الجمعة، أن المهندس محمد الشرونى وكيل وزارة الرى بالمحافظة، أعد تقريرا حول الإجراءات التى تم إتخاذها فى هذا الشأن والتى تمثلت فى رصد عدد من المنازل الواقعة ضمن الحرم الغير آمن لأحد الأودية الطبيعية بين عزبتى الفرن والمرشح بكيما، والتى سيتم إخلاؤهم وإدراجهم ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم سواء بصرف تعويض مالى أو تخصيص وحدة سكنية ضمن مساكن إيواء متضررى السيول بحى السلام.

وأضاف عطية بأنه تم توجيه الإدارة المركزية للرى بحصر هذه المناطق فى الوقت الذى نجح سد كيما جنوب أسوان والبحيرة الصناعية التابعة له فى حجز أكثر من 2 مليون م3 من مياه السيول التى ضربت المحافظة مؤخراً، ضمن جهود وزارة الرى بإنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخرا صناعيا.

وأشار إلى أنه تم مراجعة جميع المخرات الصناعية من خلال الإدارة المركزية للرى والوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، إذ تم التأكد من عدم وجود أى تعديات أو مبانى عشوائية عليها، ولكن نظراً للتضاريس والطبيعة الجبلية بطول المحافظة، فإنه توجد العديد من القرى والمناطق السكنية على المخرات والأودية الطبيعية.