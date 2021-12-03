الكشف وعلاج 1500 مواطن فى قافلة مجانية خلال يومين ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"





جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى" الأربعاء والخميس1و2 ديسمبر الجارى"بقرية على حمودة مركز ناصر، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1505مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 51، معمل طفيليات 42، حالات الأشعة 17، استصدار 4 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 37 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأوضح وكيل الوزارة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.