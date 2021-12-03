عاجل- الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية لمشروعات الطرق ويستمع للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازى لطريق القاهرة/ السويس، والذى سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعى الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذى سيصبح بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذى لتطوير منطقة عين شمس. وتابع الرئيس مع المسؤوولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، آخذًا فى الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى. كما أوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

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