وزير الأوقاف يحذر من التطرف الإلكترونى: وسائل التواصل العصرية حمالة أوجه

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، من مخاطر التطرف الإلكترونى، داعيا إلى التصدى بكل قوة وحسم للمواقع والصفحات المتطرفة والمشبوهة، والأخذ على أيدى أصحابها سواء بالمواجهة الفكرية، والإجراءات القانونية الحاسمة، وإنفاذ القانون، بكل قوة وحسم على من يعبث بأمن الوطن ومقدراته وتشويه الرموز الوطنية، وتعمل على تحريف القول والكلم عن مواضعه، وتلوى أعناق النصوص الدينية بما يخدم أفكارها التنظيمية وفكرها المتطرف.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم، إن كثيرا من وسائل التواصل العصرية إنما هى حمالة أوجه، أو أسلحة ذات حدين كما يقولون، فالسكين التى لا غنى عنها فى كثير من الاستخدامات الحياتية قد صارت فى أيدى بعض المتطرفين وسيلة للذبح وسفك دم البشر، والسلاح الذى لا غنى عنه فى الدفاع عن الأوطان قد يصير لدى الجماعات المتطرفة وسيلة للظلم والعدوان والفتك بالبشر بدون حق، وهكذا فى كثير من الصناعات والاختراعات والابتكارات المستحدثة، فوسائل التواصل ومواقعه التى ينبغى أن تكون وسيلة لبث الحكمة والمعرفة، والحوار الحضارى، ونقل العلوم والمعارف والثقافات، صارت لدى بعض الخارجين على النسق الإنسانى السوى وسائل للتطرف الفكرى وهدم الدول والمجتمعات، وتشويه الرموز الوطنية، وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وترويج الشائعات، غير أن العاقل من يأخذ خيرها ونفعها ، ويتقى شرها وضرها.

وأضاف وزير الأوقاف: "أن الجماعات الإرهابية ومن يسيرون فى ركابها أو يدورون فى فلكها لجأوا إلى التركيز على مواقع التواصل بعد أن نفد رصيدها فى الشارع وسقطـت سقوطًـا سياسيًّـا ومجتمعيًّـا وأخلاقيًّا ذريعًا، وأنشأت ما يعرف بالميليشيات والكتائب الإلكترونية، فتنشط نشاطًا ملحوظًا على مواقع التواصل، وفى شراء مساحات واسعة بها وبكثير من وسائل الإعلام العالمية بتمويلات مشبوهة من دول ومؤسسات راعيةٍ للإرهاب وداعمةٍ له، لتُفسح المجال عبر هذه الوسائل لأبواقها المضللة".

وتابع وزير الأوقاف: "علمًا بأن هذه المواقع تجاوزت بث الأخبار الكاذبة إلى انتهاج أسلوب التهكم والسخرية والتشويه من خلال بث مواد مقروءة تارةً، ومصورة أو مسموعة أو مصورة مسموعة تارة أخرى، ناسين أو متناسين أن الإنسان قد يتكلم الكلمة من سخط الله (سبحانه وتعالى) ليضحك بها جلساءه أو متابعيه أو مستمعيه فيهوى بها فى النار بُعد الثريا، لافتا إلى أن بعض هذه المواقع وبعضها ض هذه الصفحات قد تجاوز كل ذلك إلى القذف الصراح ، والسباب المحض، والتحريض الفج على القتل وسفك الدماء، والفساد والإفساد، والتخريب والتـدمير، دون وازع من دين أو ضميـر أو إنسانية أو خلق قويم، والله جل جلاله لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين".

وأكد وزير الأوقاف أن: "كل ما يأخذ الإنسان إلى الرحمة والصدق، والعمل والإنتاج، والبناء والتعمير، والأمن والأمان والسلام، يأخذك إلى صحيح الإسلام ، وكل ما ينحدر بك فى اتجاه الفحش، والسباب والفسوق ورمى الناس بالباطل، والحث على القتل وسفك الدماء، وترويع الآمنين والهدم والتخريب، والفساد والإفساد، يأخذك إلى ما لا علاقة له بالدين ولا بالإنسانية، بل إنه ليأخذك إلى ما يناقض الدين والفطرة السوية".

وأكد ضرورة تحصين شبابنا ومجتمعنا من أن يقع فريسة لهؤلاء، فعلينا أن نسابق الزمن فى كشف طبيعة هذه الجماعات وعناصرها المفسدة، وكتائبها الإلكترونية حتى لا يُخْدع بهم الشباب النقى، وأن نكشف للكون بأسره ما تتسم به هذه الجماعات من احتراف الكذب واتخاذه مسلكًا ومنهج حياة، والافتراء على الله (عزّ وجلّ) وعلى الناس، من باب أن الغاية لديهم تبرر الوسيلة، وفى المقابل علينا أن نعمل على نشـر وترسيخ قيم الصدق وضرورة التحرى والتثبت من الأخبار، فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال.

ودعا وزير الأوقاف إلى مواجهة أهل الشر بكل سبل المواجهة فى آن واحد وبلا تردد أو هوادة ، فمن كان جاهلًا أو مُضللًا علَّمناه وأرشدناه ، ومن كان من ضحايا دعاة الفتنة وأربابها انتزعناه وانتشلناه، ومن كان ذا غيٍّ وهوىً وضلال مأجورًا أو مدفوعًا بعمالة أو بخيانة بالحسم والقوة والقانون قوَّمناه، مضيفا: سبيلنا وسبيل كل عاقل وكل وطنى مخلص لوطنه هو البناء لا الهدم، والتعمير وليس التخريب ، وصوت الحكمة والعقل ، وليس سفك الدماء والقتل، وتوظيف كل طاقاتنا وإمكاناتنا بما فيها استخدام مواقع التواصل فى الخير لا فى الشر، ونشر الفضائل والقيم، وكل ما فيه صالح البلاد والعباد والإنسانية جمعاء.

وقال وزير الأوقاف: "وللحفاظ على أمن المجتمع وسلامه، علينا أن نضاعف جهودنا فى المواجهة الفكرية بالحجة والبرهان وبيان صحيح الدين، فأهل الباطل لا يعملون إلا فى غياب أهل الحق، وإذا فرط أصحاب الحق فى حقهم تمسك أصحاب الباطل بباطلهم، والله من وراء الباطل وأهله محيط بإذن الله ،"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".

وحذر وزير الأوقاف قائلا: الخطـر كل الخطـر أن نقف موقـف المتفرج أو المتردد، بل يجب أن نكون فى سباق مع الزمن لمحاصرة هذه الكتائب الإلكترونية والعناصر الإرهابية على كل المستويات: الدينية، والثقافية، والإعلامية، بكشـف زيفهـا وزيغهـا وضـلالها وإضلالها، وفسادها وإفسادها، وخيانتها وعمالتها، وخطرها على المجتمع بأسره، وعلى كيان وبنيان الدولة الوطنية، بل على الإنسانية بأسرها، والأخذ بقوة على أيدى أهل الشر جميعًا والتأكيد الدائم على أن هؤلاء المجرمين لا علاقة لهم بالإسلام، ولا علاقة للإسلام بهم، فهو منهم ومن أفعالهم براء، بل إنهم يمثلون عبئًا ثقيلًا على الإسلام والمسلمين، لأنهم يشوهون الوجه الحضارى لديننا الإسلامى السمح.