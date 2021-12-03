تعرف على موعد تدريبات الزمالك اليوم

يستأنف الزمالك تدريباته في الخامسة مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الزمالك قد حصل على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وستشهد التدريبات غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب الأول، بخلاف التونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لتواجدهما مع منتخب تونس والمغربي أشرف بن شرقي المنضم لمنتخب بلاده.

من جهته قرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة خضوع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية قبل تدريب اليوم للاطمئنان عليهم بعد العودة من الراحة.

تصريحات مرتضى منصور

خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "بسأل اللجنة الماضية، لميتوا كام من فضيحة التبرعات؟".

وتابع "تم جمع 5 مليون جنية تبرعات لنادي الزمالك فقط، وهذا الأمر فضيحة كبيرة، وقبل رحيلي عن النادي قمت بالتبرع بمبلغ 18 مليون جنية".

وزاد "دفعت للنادي 18 مليون جنية ومشيتوني واللجنة فضحت النادي بخمسة مليون جنية فقط".

وواصل "رموز الزمالك ماتت خلاص، والمتبقى منهم مريض وهو الكابتن أحمد مصطفى، وبسأل الناس أكيد رئيس الزمالك بيكون رمز".

واختتم "الأستاذ أحمد حسام ميدو بفكرة لما قال عليا أني أتعاقبت بسبب وقوفي أمام النادي الأهلي واللجنة الأوليمبية".

مرتضى منصور عن هشام حطب

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك "هشام أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الاسترشادية، ولا يعترف بلائحة الأعضاء، وقولت للوزير لو تمت على هذا النظام ستكون الانتخابات باطلة".

وزاد "هشام حطب مسيطر على مركز التسوية والتحكيم وهما أصحاب مع بعض، وبلغت الجميع أن انتخابات الزمالك ستتم على لائحة الأعضاء وليست الاسترشداية".

وأكمل "المحكمة الدستورية العليا بتقول أن قرار محكمة القضاء الإداري أهم من مركز التسوية والتحكيم ونتمسك بلائحة أعضاء نادي الزمالك".

وتابع "إذا أرادوا أن تقام الانتخابات على اللائحة الاسترشادية، فستكون أيضا على ثلاث أيام بسبب الكورونا".