/664111/كارلوس-كيروش-الهجمات-المرتدة-للسودان-قوة-ومستعدون-لذلك

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن أريحيته لأداء الفراعنة في الفترة الأخيرة، بتصفيات كأس العالم، وكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما علق على نتيجة مباراة مصر ولنان، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد، وتألق حارس لبنان في المباراة، وعن الأهداف التي تصدى لها في المباراة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع السودان غداً السبت في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، والتي تجمعهم في المجموعة الرابعة مع الجزائر ولبنان.

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمباراة السودان: "حارس مرمى لبنان كان مُتألقًا أمامنا، كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر".

وأضاف: "أبلغت اللاعبين أنهم أمامهم تحد كبير أن يظهروا أفضل في البطولة، وعلينا احترام الخصم الذي سنواجهه، السودان".

وتابع: "نحن نمتلك لاعبين جيدين، علينا فقط عدم ارتكاب الأخطاء في المباراة".

وأردف: "سنعمل على تحسين الأداء ونحترم كل المنافسين وعندما نكون بالملعب ما علينا إلا الفوز".

وأكمل: "لم أصرح بأنني غير راض عن أداء اللاعبين، هذه أخبار كاذبة، راض تماماً عن الأداء بشكل كبير، وعملنا على تحسين قدراتنا الدفاعية ونحترم كل الآراء ولكن علينا أن نحترم بعضنا البعض".

وعن مباراة منتخب السودان

وواصل: "علينا أن نقدم مباراة كبيرة وجميلة غداً لإمتاع الجمهور، سنعمل على تحسين الأداء من خلال الدقة بالتمرير وهذه ليست لعبة بلاي ستيشن وخلال تسعين دقيقة لدينا الوقت لتحسين الأداء عن المباراة السابقة".

واختتم: "ستكون مباراة صعبة لنا وللمنتخب السوداني وهذا ما ينتظره الجمهور للاستمتاع بمباراة قوية، الهجمات المرتدة للمنتخب السوداني قد تكون مؤذية ولكن نحن جاهزون للمباراة".

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.