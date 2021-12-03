/664112/مسلسل-La-Casa-De-Papel-يتصدر-التريند-لهذا-السبب

تصدر مسلسل «La Casa De Papel» مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، اذ يترقب عدد كبير من الجمهور عرض الجزء الأخير من العمل بشوق عريم، فتعد هذه أخر محطات وداع الجمهور مع المسلسل الأسباني.

دوت الخليج

مسلسل La Casa De Papel

وتطرح منصة نتفليكس اليوم الجمعة الجزء الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسلها الشهير La Casa de Papel، ومن المقرر أن يسدل الموسم الاخير الستار على أكبر عملية سرقة في تاريخ البنوك الإسبانية.

ويدور الجزء الأخير في 5 حلقات، بعدما فارقت طوكيو الحياة ولا يزال العدو مجروحا داخل بنك إسبانيا، لكنه أكثر خطورة مما كان رغم جراح.

الإعلان الدعائي للموسم الخامس الجزء الأخير

وكانت شوقت منصة نتفلكس الإلكترونية جمهور المسلسل الأسباني الشهير «La Casa De Papel» للجزء الأخير من الموسم الخامس الذي من المقرر عرضه الليلة الموافقة 3 من شهر ديسمبر.

مسلسل لاكاسا الموسم الخامس

وكانت قد طرحت منصة Netflix الأصلية مقطع مدته 15 دقيقة من الحلقة الأولى للجزء الخامس لمسلسل «la case de papel» الشهير، مشوقه جمهوره ومتابعيه له قبل طرحه، والتي تنطلق أحداثه حين تكون العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم، وتم القبض على البروفيسور من قبل سيرا ولأول مرة ليست لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوا أبدًا من قبل.

عن مسلسل لا كاسا دي بابيل

ويشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذي شارك في أعمال la gran familia و vivir sin permiso، وبدأ مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

مسلسل «la case de papel» مسلسل جريمة إسباني، يتناول مخطط قائد عصابة يدعى " البروفيسور" للقيام بعد سرقات هي الأضخم في تاريخ إسبانيا.