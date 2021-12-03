الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين أثناء تفقده عددًا من المشروعات « صور»

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توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجولة التفقدية اليوم الجمعة لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين والأسر الذين تصادف تواجدهم اثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين

وكان الرئيس السيسي يتفقد بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وقد تابع الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.