/664114/أحمد-حجازي-ملاعب-البطولة-حافز-لنا-للتأهل-لكأس-العالم-ومفيش-مشاكل-دفاعية

علق الدولي المصري أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، والاتحاد السعودي، على لاعب الفراعنة المشاركين في بطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز في المباراة الاولى له في بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب اللبناني بنتيجة هدف دون رد، عن طريق محمد مجدي أفشة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع السودان غداً السبت في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، والتي تجمعهم في المجموعة الرابعة مع الجزائر ولبنان.

تصريحات أحمد حجازي

وقال حجازي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كان ممكن أن تكون النتيجة أفضل أمام لبنان بالجولة الأولى، ولكن لاعبي منتخب مصر لديهم ثقة كبيرة، وقادرون على تحمل الضغوطات، المباريات المُقبلة سيكون أداؤنا أفضل من الذي ظهرنا عليه في المواجهة السابقة".

وتابع: "أي لاعب ينضم لمنتخب مصر بالتأكيد يكون جيدًا، دور اللاعبين الكبار أن يصنعوا حالة من الانسجام داخل الفريق بين اللاعبين القدامى والمنضمين حديثًا، وفي المباريات المُقبلة سيكون الانسجام أفضل كثيرًا".

كارلوس كيروش

وأضاف: "دائمًا يتحدث معنا كيروش في كل تدريب ويطالبنا بأن نكون أفضل من قبل، دائمًا نريد أن نكون أفضل من الماضي، فرصة المنتخب في بطولة مُجمعة ستكون فترة إعداد جيدة لنا قبل كأس أمم إفريقيا".

وأوضح: "دورنا كلاعبين أننا نستفيد من كل مدير فني يتولى تدريب منتخب مصر، كيروش غني عن التعريف، سيرة ذاتية كبيرة للغاية، نحاول أن نستفيد منه خارج الملعب أكثر من داخله، سنحاول أن نضيف صفحة جيدة في تاريخه".

وشدد حجازي: "لا أرى أن هناك اهتزازًا دفاعيًا في منتخب مصر، في مباراة أنجولا فقط بتصفيات إفريقيا تلقينا هدفين، وبخلاف ذلك كان دفاعنا جيدًا، وسنحاول في الفترة المُقبلة أن يكون معدلنا في استقبال الأهداف أكبر".

واختتم حديثه: "الملاعب هنا على أفضل ما يكون، وحافز لنا أن نقدم أداء جيدًا، لدينا حافز قوي في الوصول لكأس العالم هنا في قطر".

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.