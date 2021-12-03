الأوقاف تفتتح مسجدين جديدين فى أسوان

جدة - نرمين السيد - افتتحت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، مسجدين جديدين، وهما "مسجد السلام" بقرية القفطية بمركز دراو، ومسجد "آل البيت" بمركز إدفو لتقام فيهما أول صلاة جمعة، ليصل بذلك إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها بالمحافظة 56 مسجدا.





وذكرت المحافظة فى بيان لها، أن حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، شهد نيابة عن المحافظ، افتتاح مسجد السلام بقرية القفطية بمركز دراو، بحضور محمد أحمد القائم بأعمال رئيس مدينة دراو، وعدد من الأئمة وأهالى القرية، وسط الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للمصلين داخل المسجد. وشهد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، افتتاح مسجد آل البيت بمركز إدفو، بحضور عدد من الأئمة والمسئولين التنفيذيين وأهالى القرية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للمصلين داخل المسجد.

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