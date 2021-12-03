وزيرة الثقافة: أسوان تشهد اهتماما غير مسبوق من الدولة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن أرض أسوان تعد أحد العلامات البارزة فى تاريخ الريادة المصرية وتشهد حاليًا اهتمامًا غير مسبوق من الدولة بجميع أجهزتها، مضيفة أن المحافظة الساحرة تزخر بالعديد من المواقع الثقافية الهامة التى يتوجها مشروع مكتبة مصر العامة.





وأكدت إيناس عبدالدايم، خلال وضع حجر أساس مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن تأسيس فرع جديد للمكتبة بالمحافظة يأتى ضمن خطوات نشر التنوير وتحقيق العدالة الثقافية فى جميع أنحاء الجمهورية باعتبارها أحد وسائل تطوير الوعى وتلعب دورًا هامًا فى خلق أجيال مستنيرة قادرة على استكمال بناء الوطن وتحقيق الرخاء والازدهار. من جانبه، أكد عطية تقديم جميع أوجه الدعم وتذليل العقبات لإنهاء أعمال إنشاء المكتبة لتقديم خدماتها لأهل أسوان، وثمن دور وزارة الثقافة فى تقديم مختلف ألوان الإبداع بالمحافظة من خلال الانشطة والفعاليات المتعددة والمتنوعة. يذكر أن المساحة الكلية للمشروع تبلغ 3247 م2 وتشمل مبنى مكتبة مصر العامة وقاعة اجتماعات متعددة الأغراض، إلى جانب جراج متعدد الطوابق وتم إعداد جدول زمنى للتنفيذ خلال 18 شهرًا.

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