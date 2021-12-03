السوبر جيت: فتح عدد من الخطوط الجديدة بدءا من الأحد (صور)

جدة - نرمين السيد - أولا: خط ملوى / المنيا / شرم الشيخ والعكس، اعتبارا من يوم 2021-12-5. ثانيا: خط جرجا/ سوهاج /شرم الشيخ والعكس، اعتبارا من يوم 2021-12-25. يأتى ذلك فى إطار التحديث المستمر بجميع قطاعات وزارة النقل ومنها شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة "سوبر جيت"، التابعة للوزارة، وفى إطار اتخاذ الإجراءات التى تساهم فى راحة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

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