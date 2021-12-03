«زراعة كفر الشيخ» تنظم قافلة إرشادية للنهوض بزيادة المحاصيل

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، قافلة إرشادية بعنوان "رعاية المحاصيل الشتوية الحقلية والبستانية والمشروعات الصغيرة"، وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور السيد القصير، والمحافظ جمال نور الدين.





وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة فى تصريح، اليوم الجمعة، إن القافلة تأتى لتفعيل الدور المجتمعى للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدنى ودورها فى تنمية القطاع الزراعى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أنها تناولت عدداً من الموضوعات يأتى على رأسها: أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البستانية، كذلك تتناول أمراض الفاكهة وطرق مكافحتها، وأهم أمراض المحاصيل البقولية وطرق المكافحة وأمراض البصل والثوم وطرق المكافحة والتعرف على أهم أمراض وطرق الوقاية والعلاج وأمراض النيماتودا وطرق المكافحة، وذلك فى إطار توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن المديرية نفذت بالصفران مركز مطوبس قافلة إرشادية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين الكلية و معهد بحوث الإرشاد الزراعى ومحطة بحوث سخا والإدارة العامة للإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.