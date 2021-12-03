لأول مرة.. قومى المرأة يشيد بتعيين سيدة بإدارة نيابات الشؤون الإدارية

جدة - نرمين السيد - هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإصداره قرار بتعيين المستشارة أمنية سيد على طلبة، بإدارة نيابات الشؤون الإدارية، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الهيئة التى تشغل فيها المرأة هذا المنصب القضائى.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان اليوم الجمعة، عن بالغ سعادتها وفخرها بقرار بوصول المرأة لهذا المنصب القضائى للمرة الأولى فى تاريخ الهيئة، مؤكدة أنه انتصار جديد يضاف إلى مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى. وأشادت بدعم هيئة النيابة الإدارية الدائم لتمكين المرأة ومساندتها، موجهة التهانى للمستشارة أمنية سيد متمنية لها دوام النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد.

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