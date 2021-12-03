جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو يوضح أعمال تطهير وتعقيم لجميع قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دورى ومستمر للوقاية من الفيروس. يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تواصل أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.