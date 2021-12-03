شرطة المرافق بالإسكندرية تشن حملة مكبرة ضد المخالفات

جدة - نرمين السيد - شنت شرطة المرافق بالإسكندرية، بقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع حى شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة على سوق باكوس والمزلقان أمام مستشفى الهلال الأحمر وش سينما ليلى.





كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، شملت سوق المندرة وشارع النبوى المهندس.

وشنت شرطة المرافق حملة مكبرة بالتنسيق مع حى العجمى برئاسة السيد موسى، وخلالها تم المرور على المحال التجارية بشارع الهانوفيل ورضوان وطريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق الهانوفيل، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة بمنطقة الهانوفيل، وإزالة والتحفظ على نحو عدد 100 حالة إشغال متنوعى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات جديدة، وذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.