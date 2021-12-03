البريد المصرى يفوز بجائزة الابتكار 2021

جدة - نرمين السيد - فاز البريد المصرى، بجائزة الابتكار 2021 من اتحاد البريد اليورومتوسطى على تطبيق البريد المصرى للخدمات المالية "Yalla" وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم 13 لاتحاد اليورومتوسطى والتى تضم 15 دولة أوروبية، هى ألبانيا، البوسنة، الهرسك، كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى 9 دول عربية هى مصر، الجزائر، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، سوريا وتونس.





وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى - فى بيان له اليوم الجمعة - إن فوز مصر ممثلة فى البريد المصرى بجائزة الابتكار من اتحاد البريد اليورومتوسطى يأتى استكمالاً لسلسلة النجاحات التى حققها البريد المصرى على المستوى الإقليمى والدولى خلال الفترة الماضية، ويعد تجسيدًا واضحًا لما تم تحقيقه من تطوير سواء فى الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى على جميع إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر. وأشار إلى أن جائزة الابتكار البريدى يتم الحصول عليها من خلال مسابقة سنوية يجريها الاتحاد اليورومتوسطى لاختيار أفضل ابتكار مقدم من الدول الأعضاء حيث يتم تقييم جميع المقترحات وتقوم لجنة التحكيم والمكونة من 5 خبراء ومستشارين بالتقييم النهائى لأفضل ثلاثة مقترحات مقدمة، موضحًا أن البريد المصرى تقدم فى هذه المسابقة بتطبيق "Yalla" سوبر آب والذى تم إطلاقه حديثا بالتزامن مع تقييم لجنة التحكيم للابتكارات المقدمة، وقد حصل تطبيق "Yalla" للخدمات المالية على المركز الأول بواقع 25 صوتًا، وجاءت اليونان فى المركز الثانى بعدد 15 صوتًا على مقترح استخدام الفرز الآلى، وحصلت إسبانيا على 5 أصوات على مقترح إعادة توزيع الطرود المهملة إلى المحتاجين فى إطار المسؤولية المجتمعية. جدير بالذكر أن البريد المصرى أصدر البطاقة الإلكترونية مسبقة الدفع "Yalla Card" للعملاء الأفراد بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهاتف المحمول "Yalla Super" والذى يتيح خدمات الدفع غير النقدى من خلال ربط البطاقة الإلكترونية بالتطبيق بما يُمكن عملاء البريد المصرى من الحصول على الخدمات المتنوعة التى يقدمها البريد المصرى بالإضافة إلى اكتساب نقاط برنامج الولاء "Loyalty Program" كما يتيح معاملات الشراء للتجارة الإلكترونية ودفع الفواتير وخدمة الحوالات الفورية عبر البطاقة والتطبيق وكذلك نقاط مكافأة للاستفادة بقسائم شراء وخصومات مختلفة.

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