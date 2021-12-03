كيروش مدافعا عن أداء المنتخب: لسنا لاعبى بلاى ستيشن.. ونخشى هجمات السودان

قال البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، "كان بمقدورنا الفوز على لبنان بنتيجة أكبر لولا تألق حارسه، قلت للاعبين الآن ينتظركم تحدٍ كبير لتظهروا بشكل أفضل فى البطولة، ونحترم السودان الذى يملك لاعبين جيدين، سنعمل على تحسين الأداء".

ودافع كارلوس كيروش خلال المؤتمر الصحفى عن أداء لاعبيه في مباراة لبنان بالجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2021 قائلا، "لم أقل إننى غير راضٍ عن أداء اللاعبين، هذه أخبار كاذبة وملفقة، وراضٍ بشكل كبير، عملنا على تحسين الدفاع ونحترم آراء الجميع، لكن علينا أن نحترم بعضنا البعض، وأن نقدم مباراة كبيرة ضد السودان ونمتع الجمهور، نركز على دقة التمرير لتحسين الأداء ولا نلعب بلاى ستيشن، خلال 90 دقيقة أمامنا وقت لتطوير المستوى مقارنة باللقاء الماضي" .

وعلق كارلوس كيروش عن مواجهة السودان قائلا، "أمامنا لقاء صعب ضد السودان، هجماته المرتدة قد تؤذينا، لكننا جاهزون".

ومن المقرر أن يكون تدريب منتخب مصر اليوم مفتوحا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى بطولة كأس العرب الأربعاء الماضى، وحقق فوزا صعبا على لبنان بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة.

ويدخل منتخب مصر المباراة بدافع الفوز وتخطى السودان، لمزاحمة الجزائر على تصدر الترتيب، بعد التغلب على لبنان بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فى المقابل يخوض المنتخب السوداني، اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائرى برباعية نظيفة، وسيحاول مصالحة جماهيره بالفوز على الفراعنة.