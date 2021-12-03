في اليوم العالمى لـ"ذوى الإعاقة".. برلمانيون: نسعي لفتح السبل لدمجهم في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم

/664116/في اليوم-العالمى-لـذوى-الإعاقة-برلمانيون-نسعي-لفتح-السبل-لدمجهم-في-المجتمع-والبحث-الدائم-لحقوقهم

اتخذت الدولة المصرية عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

ويحتفل العالم اليوم الجمعة، باليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، و الذي يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

مايسة عطوة تشيد بجهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي هذا الصدد، أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال العالم اليوم باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت عطوة، أن هذا اليوم هو بمثابة زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة وفي كافة المجالات، والذي أكد عليها الرئيس السيسي، أكثر من مرة ويتم تنفيذها على أرض الواقع. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم. وطالبت عطوة، المواطنين بأن يكونوا على وعي عام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري ، ويمكن عند بناء قدراتهم وتنمية وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.

مرثا محروس:نعمل على ملف الإرشاد الأسري في مجلس النواب

ومن جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ذكرى اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة الموافق ٣ ديسمبر تأتي لتذكر الجميع بواجبهم الاجتماعي تجاه أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللتأكيد على حقهم في المشاركة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها، أن ملف الإعاقة مازال مفتوحا حيث يتطلع ذوي الإعاقة للمزيد من العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابعت محروس:" نعمل على ملف الإرشاد الأسري في مجلس النواب ونسعي لفتح السبل لدمجهم في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم بالإضافة إلى جهود الدولة ومؤسساتها في إزالة أي حواجز تمنعهم من ممارسة حقهم مع توفير لهم فرص وجودة أفضل للحياة، ويعد الاهتمام بمجال الإعاقة بمثابة محور مهم من محاور التنمية الشاملة وفقا لخطة ورؤية مصر الاستراتيجية". وشددت محروس، على ضرورة تبني حملات إعلامية توعية بالمجال وكيفية التعامل معهم والتأكد من أنهم يحصلون علي حقهم في العمل الذي خصص لهم وأنا بدوري أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لتعليم الأطفال مما يعانون من صعوبة التعلم والتخاطب وأشارت إلى ضرورة تضامن كافة الجهات المعنية بضمان حقوقهم حتى تتحقق التنمية بصورة كاملة ويكون المجتمع انساني كما يجب أن يكون.

أمل سلامة: القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة حقق العديد من المكتسبات

و قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن احتفال مصر بأبناءها من ذوى القدرات الخاصة، وانطلاق فعاليات " يوم التحدى" يمثل فرصة جيدة للتأكيد على حرص الدولة الشديد على حقوق ذوى الهمم التى منحها لهم الدستور والقانون، وتفعيل تمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ودمجهم فى المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.

وأضافت سلامة، على هامش مشاركتها فى احتفالية الحزب بافتتاح معرض الملابس وتوزيعها على الأطفال الأيتام ومحدودى الدخل بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص منذ توليه المسئولية على دعم حقوق ذوى الهمم، ومشاركتهم جميع الفعاليات الخاصة بهم، ومنحهم جميع الإمكانيات التى تؤهلهم للتفوق والإبداع فى جميع المجالات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية أقر البرلمان عددا من القوانين التى منحت ذوى الإعاقة العديد من الحقوق، لضمان دمجهم فى المجتمع.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة حقق العديد من المكتسبات، لعل أبرزها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهم فى العمل، واحترام حرياتهم فى التعبير عن آرائهم، وعدم حرمانهم من الحق فى تأسيس الأسر، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادى، وتوفير الأمن والحماية التى تتناسب مع قدراتهم، مع تسهيل حريتهم فى التنقل فى وسائل المواصلات العامة.

وأشادت سلامة، بالتسهيلات التى اتخذتها الحكومة للاحتفال بيوم التحدى، حيث قررت وزارة الداخلية استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل مجانا، مع توقيع الكشف الطبى عليهم بمستشفيات الشرطة، كما أطلقت محافظة القاهرة فتح الحدائق والمتنزهات مجانا أمام ذوى الإعاقة احتفالا بهذه المناسبة.