«حقنا نعالج كل حاجة بدون ترفع»..شريف عامر يرد على انتقادات استضافته يوسف سوستة

/664118/حقنا-نعالج-كل-حاجة-بدون-ترفعشريف-عامر-يرد-على-انتقادات-استضافته-يوسف-سوستة

تعرض الإعلامي شريف عامر، لموجة من الانتقادات اللاذعة، بعد استضافته للمطرب يوسف سوستة، صاحب كليب أغنية «شيماء»، الذي أحدث ضجة عريمو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد تعليق شريف عامر على الإنتقادات الموجهة له بشأن استضافته يوسف سوستة

وحرص شريف عامر، الرد على هذه الانتقادات من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فكتب: «ببساطة مصر 100 مليون فيها كل حاجة. نفهم، نشوف،نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل لأننا لا نملك منعا ولا حظر في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها، شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر».

وتابع: «كل المختلف معي له الحق في ذلك. أنا كمان لي حق الاختلاف معه، تحياتي وتقديري للجميع».

كليب شيماء يحقق نجاحًا ساحقًا

واشتهر يوسف سوستة صاحب مهرجان «شيماء» والبالغ من العمر 23 عامًا خلال الأيام الماضية بسبب هذا المهرجان الذي تخطى الملايين مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في 24 نوفمبر 2021.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو كليب مهرجان شيماء، وعلق أحدهم قائلاً: الناس دي ناوية تجيب أجل هاني شاكر، وأضاف أحد رواد موقع فيس بوك: اصحوا يا جماعة الأيام السوداء وصلت.

كلمات مهرجان شيماء ليوسف سوستة

وجاءت كلمات مهرجان شيماء لـ يوسف سوستة، والتي كتب كلماتها وقام بتوزيعها بنفسه:

شيماااء.. شيمااااء .. آشوشووو .. شيماااء شيماااء

جاجاجاجاجا.. في الشارع والحواري ماشي وانا مش داري

الحب بيجي بالإيه.. بقيت اقول مواويل

شيماء آآه شيماء آآه عين يا ليل يا ليل

شيماااااء سيدي يا ليل يا ليل.. احب رجولة جدعنة آه ليل يا ليل يا ليل ضيعت عمري عشانها وانا لسه زي ما انا آه آه آه لوحدي واي

شيماء.. شيماء.. شيماء

حبيبتي يا اللي خايفة مني ارجعي لي.. متخافيش

شيماااااء آشوشو.. شيماااء شيماااء

يا خاينة بعتي ليه؟ اصحى بابا

انا وحش ولا ايه.. ازيك من غير سلامات

نسيتي كل اللي فات مش هفتح الدوسيهات حتى لما بتيجي على بالي بتفرج عالسيديهات.. شيماااء شيماء

مش ماشية بالرخامة ولا ماشية بالغتاتة شيماء عايزة اللي يفهمها وتاخدها تاتا تاتا آه تاتا تاتا تاتا