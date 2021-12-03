/664122/حقيقة-إنتاج-جزء-ثاني-من-مسلسل-مدرسة-الروابي

حقق المسلسل الأردني الشهير «مدرسة الروابي للبنات»، نجاحات ساحقة وأحدث ضجة عريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأخذ العديد في البحث عن حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل، الأمر الذي كشفته المخرجة خلال ندوة المسلسل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي أقيمت اليوم.

دوت الخليج يرصد حقيقة إنتاج جزء ثاني من مدرسة الروابي للبنات

وألمحت المخرجة تيما الشوملي لوجود حزء تاني من مسلسل «مدرسة الروابي» يبدأ التحضير له قريبا، فقالت خلال الندوة: «نهاية المسلسل صادمة، ونحن سعداء للغاية بردود الأفعال التي وصلتنا على المسلسل، وهناك جزء ثاني من المسلسل خلال الفترة المقبلة».

مسلسل مدرسة الروابي للبنات

مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، تأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي

وتدور أحداثه حول فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات ويخططون معا للإنتقام المثالي للرد على المتنمرين.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 43

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان ومنع وقوع أي أضرار.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما

وتنطلق يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.