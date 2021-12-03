51 ألفا و254 فرصة عمل وفرها مشروعك لأبناء الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف بـ"مشروعك" قدم قروضا للشباب قدرها ملياران و704 ملايين و747 ألف جنيه لتمويل 17 ألفا و38 مشروعا متنوعا لتوفير 51 ألفا و254 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.





وقال المحافظ، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، إن برنامج "مشروعك" يساهم فى القضاء على مشكله البطالة ويوفر حياة كريمة للشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية، مؤكدًا على القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض للشباب وتذليل جميع العقبات ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق يحتل المركز الأول فى منح القروض للشباب، وبلغ حجم القروض المقدمة به 288 مليونا و296 ألفا و400 جنيه لتمويل 2483 مشروعا يليه مركز الحسينية بإجمالى قروض قدرها 293 مليونا و429 ألفا و250 جنيها لتمويل 760 مشروعا، ثم مركز بلبيس بإجمالى قروض 325 مليونا و700 ألف جنيه لتمويل 419 مشروعا.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

بدوره، صرح مدير مشروعك بالمحافظة العربى الشبراوى، أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها محطات تموين وقود ومصانع للأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية وتجارة الحبوب والسيراميك والمفروشات.