أوقاف الإسكندرية: الدولة فى عهد السيسى تعى واجبها تجاه عمارة المساجد

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتمامه بعمارة بيوت الله -عز وجل- بصفة عامة، مشيرا إلى أن إعمار بيوت الله -عز وجل- يتم بما يليق بمكانة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.





جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، أربعة مساجد بمنطقة "بشاير الخير 5"، وهى "الرزاق الوهاب، والحكم العدل، والحى القيوم، والحليم الودود".

ووجه الشيخ خشبة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الأوقاف على هذا الاهتمام الكبير بعمارة المساجد وتشيدها.

وقال إن هذه المساجد الجديدة التى أقيمت بالإسكندرية تدل على النهضة الكبرى التى تشهدها البلاد فى هذه الفترة بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن بناء هذه المساجد يعد إضافة حضارية إلى محافظة الإسكندرية.

وثمن دور المجتمع المدنى فى المساهمة فى بناء وإعمار بيوت الله -عز وجل-، مشيرا إلى أن الدولة فى ظل عهد الرئيس السيسى تعى واجبها الدينى والوطنى تجاه عمارة بيوت الله -عز وجل-، حيث إن المساجد التى تم بناؤها أو إحلالها أو صيانتها فى عهده بلغت 3850 مسجدًا، وأن عدد ما تم افتتاحه فى سنة واحدة وثلاثة أشهر 1857 مسجدًا ، منها 1692 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو بناءً جديدًا، وأن معدل الافتتاح تقريبا خمسة مساجد يوميا، وقد سبقت مصر بهذا الإنجاز دول العالم قديما وحديثا.