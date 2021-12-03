الصحة: مصر سجلت آخر حالة مصابة بشلل الأطفال فى 2014

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال تطعيم الأطفال بجرعات من التطعيم الفموى "سابين" عند الميلاد، وشهرين، و4 شهور، و6 شهور، و9 شهور، و12 شهرًا، و18 شهرا، إضافة إلى 3 جرعات بالحقن "سولك" عند شهرين، و4 شهور، و6 شهور.





وكشفت الوزارة، على صفحتها الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه فى عام 2004 تم تسجيل آخر حالة مصابة بمرض شلل الأطفال فى مصر، وفى عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض شلل الأطفال. وأوضحت أن ذلك يأتى ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم واحد حتى 5 سنوات، باستخدام التطعيم الفموى "سابين" للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ومنع انتقال الفيروس من الدول المتوطن بها إلى مصر.

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