بعد تحقيق قرينة الرئيس لحلمهما.. سيدتا قرية شما: ربنا يفرح قلبها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو عن تحقيق السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لحلم اثنين من أبطال قصص الكفاح بقرية شما بمحافظة المنوفية.





وكتبت الصفحة: "الأحلام الكتير والأمانى اللى مابتنتهيش بحياة أفضل واللى فضلت لسنين مستخبية فى قلوب أصحابها.. جه الوقت عشان تتسمع وتنفذ، والنهارده حلقة مختلفة بتقدم فيها حياة كريمة إيديها لاتنين من أبطال قصص الكفاح من أهالى قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية، اللي سمعتلهم السيدة انتصار السيسى، خلال زيارتها للقرية وقررت ترسم الضحكة على وشوشهم".

وقالت إحدى السيدات: "الله ينور عليها السما والأرض، زى ما فرحت الناس وسترتهم، الله يفرح قلبها"، وأضافت آخرى: "أهل المنوفية كلها وقرية شما بالأخص بتشكرهم، وربنا يفرح قلوبهم زى ما فرحوا قلوبنا، وحياة كريمة شرفتنا".

وبكت سيدة تحقق حلمها، قائلة: "اللى عملته معانا متعملش مع حد، ربنا يخللنا سيادة الريس، ربنا يسترهم زى ما بيستروا الغلابة، بنتى قدامها سنة على الجواز ومكنتش عارفه هاعمل إيه.. الحمد لله".

وقالت المستفيدة الآخرى بعد إطلاق الزغاريد والبكاء: "مش قادرة أصدق، أشكرك يا رب، ربنا يفرح قلبهم زى ما فرحوا قلبى النهارده، شكرا ليك يا سيادة الريس وشكرا للسيدة حرمك، تحيا مصر".