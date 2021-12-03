لميس جابر تشيد بإنجاز العاصمة الإدارية: المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلال حديثها ببرنامجها "خمسينة شاى"، المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم كل المنشآت اللازمة للبشر، فمصر لم تبنٍ عاصمة منذ أيام المعز لدين الله الفاطمى، فلابد من التوسع المخطط المبنى على أسس هندسية قوية وتخطيط هندسى رائع.
وأوضحت أن بناء العاصمة يخلق الفرص الاستثمارية الواعدة، فحجم الإنجاز الذى تم ويتم خلال عملية إنشائها وفق أحدث النظم الدولية.
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