وفد إفريقى يزور سفاجا للاستفادة من الخبرات فى مجال الموارد المائية

جدة - نرمين السيد - زار وفد من 17 دولة إفريقية مشارك فى البرنامج التدريبى "إدارة الموارد المائية فى الأحواض المشتركة" الذى تنظمه وزارة الرى والموارد المائية، اليوم الجمعة، مدينة سفاجا للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الموارد المائية والرى.





يأتى ذلك فى إطار حرص مصر على نقل خبراتها المختلفة إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وفى إطار جهود الوزارة لتقديم دورات تدريبية وزيارات لأبناء الدول الإفريقية ومنها دول حوض النيل فى إطار خطة دعم التعاون الثنائى وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها.

وأوضح رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان -فى بيان- أنه كلف مدير إدارة الأزمات ومسؤول العلاقات العامة بمرافقة الوفد متعدد الجنسيات من دول إفريقية ضمن فعاليات البرنامج التدريبى المنعقد بمركز التدريب الإقليمى للوزارة.

وأكد أن الزيارة هدفها الحرص على نقل هذه الخبرات للدول الإفريقية الشقيقة، وفى ضوء التعاون المشترك بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتمنى رئيس المدينة، للوفود تحقيق الهدف المرجو من الزيارة فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول المشاركة.

وأوضح أن الوفد زار السدود وأحواض التهدءة المقامة بوادى البارود الأبيض لحصاد مياه السيول وحماية مدينة سفاجا، بحضور مدير المياه الجوفية بالبحر الاحمر، وتمت زيارة سدى وادى البارود الأبيض الكبير والصغير وأحواض التهدئة وهى 3 أحواض لتخزين وحجز مياه الأمطار والسيول عن مدينة سفاجا، لحمايتها من مخاطر السيول، كتدريب عملى وميدانى للمتدربين الأفارقة.