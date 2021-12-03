التميز الحكومى تعقد ورشة عمل لممثلى الوحدات المحلية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - عقدت جائزة مصر للتميز الحكومى، ورشة عمل لممثلى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة حول عمليات ومعايير الجائزة، وذلك بمقر مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية.





يأتى تنظيم ورشة العمل فى إطار حرص جائزة مصر للتميز الحكومى على نشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومى، من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

واستعرضت المدير التنفيذى للجائزة سهى سعيد -خلال ورشة العمل- أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتى تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة، مشيرة إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذها، بالإضافة إلى ما شهدته الدورة الثانية من تحول إلكترونى بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل نسبة الاستبعادات لـ14% بدلاً من 39% فى الدورة الأولى.

وأوضحت أن التقييم شارك فيه خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، كما تمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

وحول إنجازات الدورة الثانية، أوضحت سهى سعيد أنها شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من ألفى طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.

بدورها، استعرضت مسؤول الجوائز الفردية بالجائزة سالى عبداللطيف، دور سفراء التميز بالجهات المشاركة بالجائزة وأهمية إدراك ونشر مفاهيم التميز الحكومى ومعايير المنظومة بالجهة، مع توضيح آليات تكوين فريق عمل التميز وإعداد جدول زمنى لتطبيق المعايير، مع متابعة تطبيق معايير المنظومة داخل الجهة تمهيدًا لإعداد طلب الترشح ومتابعة التسجيل على الموقع الإلكترونى للتقييم.

وبدوره، أوضح الدكتور عبدالحكيم رضوان استشارى التدريب والتقييم بالجائزة القيم التى تحكم عمليات الجائزة من شفافية، وتعاون وإتقان، وإضافة قيمة، وكذلك مراحل عملية التقييم، بالإضافة إلى استعراض أدلة معايير جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية والتى تستند على المحاور والمعايير الرئيسية لمنظومة التميز الحكومى والتى تتمثل فى رؤية مصر 2030، والمهام الرئيسية، وخدمات سبع نجوم، والحكومة الإلكترونية، واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى إدارة الابتكــار، ورأس المال البشرى، والممتلكات والموارد، والحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.