/664121/علاء-قريطم-رصف-22-ألف-طريق-بـ-47-مليار-جنيه-في-7سنوات-ثورة-حقيقية-في-مجال-البنية-التحتية

أكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، على أهمية المشاريع الضخمة التي أقيمت في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، مضيفا أنها ثورة في التنمية الشاملة داخل البلاد.

علاء قريطم: المشروع القومي لرصف الطرق حقق نجاحات هائلة

وأضاف قريطم، أن انجاز نحو أكثر من 22 ألف طريق محلى بتكلفة تقارب 47 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية، يعد اعجازا حقيقيا و انجاز غير مسبوق لصالح المواطن المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لرصف الطرق في مصر وخلال السنوات الماضية حقق نجاحات هائلة بفضل توجيهات الرئيس السيسي، لافتا أن هناك اهتمام متزايد برصف الطرق وتطويرها ورفع كفاءتها لأهميتها البالغة في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة.

وكشف قريطم، أن عمليات البنية التحتية في البلاد طالت كافة المحافظات، و ظهرت الكثير من المحاور والطرق الجديدة والطرق السريعة في كافه المحافظات وبالتنسيق بين مختلف الوزارات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن مشاريع البنية التحتية في البلاد على مدار السنوات الماضية كانت بمثابة قفزة كبرى في العمران داخل مصر ، كما انها جواز مرور للتنمية والانطلاق للجمهورية الجديدة .

وأفاد قريطم، أن هذه الطرق لها دورها البالغ في تسريع عملية التنمية الشاملة في البلاد ولم تقتصر على منطقة بعينها أو محافظة دون الاخرى ولكنها طالت مختلف المحافظات، في أكبر مشروع للبنية التحتية ورصف الطرق خلال المائة سنة الاخيرة في مصر، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.