للمرة الثانية..ريم مصطفى وأكرم حسني يجتمعان في مسلسل «مكتوب عليا» برمضان 2022

/664127/للمرة-الثانيةريم-مصطفى-وأكرم-حسني-يجتمعان-في-مسلسل-مكتوب-عليا-برمضان-2022

يستعد الثنائى الفني، الفنانة ريم مصطفى والفنان أكرم حسني، للتعاون معا بالماراثون الرمضاني المقبل للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال مسلسل جديد بعنوان «مكتوب عليا».

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أكرم حسني وريم مصطفى في رمضان 2022

ويعد مسلسل «مكتوب عليا» بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويعد التعاوني الثاني لريم مصطفى مع أكرم حسني، بعد مسلسل «الوصية» الذي عُرض في رمضان 2019، ولاقى شعبيةكبيرة بين أطفال وكبار الجمهور.

أكرم حسني وهيفاء وهبي يتألقان بأغنية لو كنت

وتصدرت أغنية «لو كنت» الذي يقدمه الثنائي أكرم حسني و هيفاء وهبي في أحدث أعمالهم تريند موقع تويتر العالمي عقب طرحها مباشرًةو إعجاب الجمهور، كما تفاعل بعض نجوم الفن معها وشاركوا هاشتاج «لو كنت» عبر حسابتهم الرسمية ومن أبرزهم الفنان أحمد فهمي، شيكو، مصطفى خاطر، محمد أنور، ميريهان أبو الحسن، سلمى أبو ضيف و أحمد أمين.

أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

كلمات أغنية لو كنت

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.

ريم مصطفى ضيفة برنامج سهرانين

وحلت الفنانة ريم مصطفى مع الفنان كريم فهمي، ضيوف لبرنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وبدأت ريم مصطفى حديثها عن سر من طفولتها قائلة: “كنت قاعدة أنا وصحابي باليل مرة وكنا زهقانين وفي فيلا جنبنا في حمام سباحة قررنا نروحها خصوصا إن اصحابها مش موجودين وفعلا نطينا من على السور ليها، لكن بعديها خدت علقة حلوة”.

وأردفها كريم فهمي بالحديث، مشيرا إلى أنه هو وأخيه الفنان أحمد فهمي كانا يرمون الأشخاص في الشارع بأي شيء سواء كان بيضا أو مياه أو غيرها، فقال: “كنا سكنين في الدور الرابع ودي العلقة الوحيدة اللي خدناه من أبويا، كنا أذى جدا، كنا بنرمي أي حاجة على الناس بيض أو أي حاجة”