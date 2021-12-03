/664128/الترسانة-يفرض-غرامة-10-ألاف-جنيه-على-لاعبي-الفريق-بعد-الخسارة-أمام-القناة

فرض نادي الترسانة غرامة على الفريق، بعد الخسارة أمام نادي القناة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي الترسانة خصم 10,000 جنيه من كل لاعب بسبب سوء الأداء بالمباراة كما قرر الشواكيش تجديد الثقة للجهاز الفني بقيادة كابتن طارق السيد.

ويحتل نادي الترسانة المركز السابع في جدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 14 نقطة جمعهم أربعة انتصارات وتعادلين وثلاث خسائر.

النائب طارق سعيد رئيس الترسانة

حصد النائب طارق سعيد عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، مقعد مجلس إدارة نادي الترسانة، بفوز كاسح ومعه قائمته بالكامل.

وحصل النائب طارق سعيد علي 5834 صوت، في انتخابات نادي الترسانة، والتي جاءت امام منافسن اقويا في نادي الترسانة، وعلى رأسهم محمد سلام.

أسماء مجلس الترسانة برئاسة طارق سعيد:

رئيس مجلس إدارة طارق سعيد حسانين

نائب رئيس: عبد الرحمن وهبة

أمين صندوق : صلاح عبد الفتاح.

الأعضاء فوق السن : أحمد الوليد ، ومحمد طارق ،وثروت جميل، ومحمد الشاذلي ، وأحمد الخطيب، ومحمد امام.

تحت السن: أشرف، وعادل سليمان ، مصطفى خطاب، ومحمد أيمن.

انتخابات الترسانة

وشهدت انتخابات نادي الترسانة، ظهور إسماعيل يوسف وأيمن عبدالعزيز نجما نادي الزمالك داخل الخيمة الانتخابية، لدعم سيد يوسف المرشح على مقعد نائب رئيس النادي، وغادر لاعبا القلعة البيضاء السابقين النادي سريعا عقب مساندة شقيق تيجانا في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وكان يتنافس سيد يوسف على مقعد نائب رئيس النادي، حيث يتواجد في قائمة محمد سلام، بينما ترشح أمامه راجح وهبة عن قائمة النائب طارق سعيد حساسين.

وكان يتنافس في انتخابات الترسانة على مقاعد العضوية 18 مرشحاً، على النحو التالي: ثروت جميل، رواش عبدالمعبود، محمد الشاذلي، عمر الأيوبي، محمد إمام، سحر الطويل، أحمد الوليد، محمد سالم، محمد طارق، عماد حمدي، غالية حسن، محمد جلال، أحمد عبدالستار، حسام الليثي، رجب عبد اللطيف، محمد أحمد، شريفة الكارم ومحمود عبد الحميد.