/664130/مرتضى-منصور-بقولها-بصوت-عالي-أنا-أسد-نادي-الزمالك-وحامي-الفريق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ممدوح عباس حصل على أموالة من النادي على 3 مرات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “بقولها بالصوت العالي، مرتضى منصور هو أسد نادي الزمالك وحامي الفريق”.

وزاد “بشكر المستشار تركي أل الشيخ على مساندة نادي الزمالك، خلال الفترة التي تعرضنا لها لأزمة مالية كبيرة، بسبب الحجز على أموال النادي”.

وواصل “تعرضت لمعركة شرسة وكبيرة للغاية خلال الفترة الماضية وعدت لنادي الزمالك من جديد لحمايتة بعد رحيلي”.

أبرز تصريحات مرتضى منصور بعد العودة لنادي الزمالك

تواجد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من جديد داخل مقر النادي اليوم، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري بعودته لرئاسة القلعة البيضاء من جديد.

وكان الجميع ينتظر عودة مرتضى منصور، وسماع التصريحات الأولى له وكان هناك هجوم شديد على بعض رموز النادي، واللجان المؤقتة السابقة.

وفيما يلي يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات مرتضى منصور داخل نادي الزمالك اليوم:

*رموز نادي الزمالك ماتت خلاص، فاضل بس أحمد مصطفى وهو مريض حالياً.

*حسن شحاتة لم يرفض سماعة التليفون منذ رحيلي عن نادي الزمالك ونفس الأمر لأيمن يونس.

*عاوز أفكر الأستاذ أحمد حسام ميدو لما قال أني مرتضى منصور رحل بسبب الهجوم على الأهلي واللجنة الأوليمبية.

*اللجنة الماضية قامت بجمع 5 مليون جنية تبرعات ودي فضية كبيرة.

*قبل ما أرحل عن نادي الزمالك قمت بدفع 18 مليون جنية تبرعات لنادي الزمالك.

*هشام بيه أفندي حطب عاوز يعمل انتخابات الزمالك على اللائحة الإسترشادية الباطلة.

*بقول لهشام حطب أن مركز التسوية والتحكيم قرارته غير مهمة أمام أحكام القضاء الإداري.

*انتخابات الزمالك ستكون على 3 أيام سواء أقيمت باللائحة الإسترشادية أو لائحة النادي بسبب كورونا.

*الأهلي قلدنا في الانتخابات وعمل خيمة كبيرة ومش إحنا اللي بنقلد زي غيرنا.

*إحنا في دولة مش بتسيب حق حد واللي بيغلط بيتحاسب.