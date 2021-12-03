عاجل- السيسى لمشرف أحد المشروعات: هنعوض الناس كويس.. مش هنعمل حاجة تؤذى حد

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، لشرح من أحد المشرفين على مشروع عن تطوير مدخل طريق السويس مع الصاعقة. وعلق الرئيس السيسى: "هنعوض الناس كويس قوى، عشان منجيش نعمل حاجة تؤذى حد، نعوض الناس واعمل اللى أنت عايزه".

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