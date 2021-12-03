محافظة الجيزة تنشر فيديو يرصد مناطق الغلق بشارع الأهرام بسبب المترو

جدة - نرمين السيد - نشرت محافظة الجيزة، عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الجمعة، فيديو يرصد مناطق الغلق الكلى بشارع الأهرام بسبب حفر وإنشاء محطه مترو أنفاق العريش، ضمن 6 محطات مترو سيتم إقامتهم بشارع الأهرام بالخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.





وأوضحت المحافظة، أن منطقة الغلق لمحطة العريش تأتى تحديدا من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد "الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة"، وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديدا حتى شارع شريف، ويبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 650م، وبعرض مايقرب من 18م فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

ويرصد الفيديو المواقع والتجهيزات الجارية من بدء أعمال الحفر وأقامة قواعد خرسانية لفتحات إنزال المعدات والمستلزمات المتعلقة بالحفر.

يذكر أن التحويلات المرورية بتلك المرحلة هى كالآتى:-

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام، تقوم بالسير يمينا "إجبارى" اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى، والسير يمينا إتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقا"، اتجاه كوبرى ترسا المستحدث

استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقا" مرورا بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من 200م ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع المحولات المؤدى إلى شارع الأهرام، ثم الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم.

علماً بأن من يرغب فى السير اتجاه مناطق "مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرماية"، للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات "ترسـا سـابقـا" يتـم الـدخول بشارع نعمة الله واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار اليها.