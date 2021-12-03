مواطن لـ السيسى خلال جولته: ربنا يحميك ويحفظك ويحرسك

جدة - نرمين السيد - توقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الجولة التفقدية لعدد من مشروعات الطرق، اليوم الجمعة، لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين والأسر الذين تصادف تواجدهم أثناء مروره، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.





وقال أحد المواطنين: "حبيبى، ربنا يحميك ويحفظك، بحبك والله، والله يحرسك"، وعلق الرئيس: "كل سنة وأنت طيب، كتر خيرك، ربنا يجبر خاطرك، متشكر". وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازى لطريق القاهرة/ السويس، والذى سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعى الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذى سيصبح بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس، خصوصًا عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

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