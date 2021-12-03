عاجل- السيسى لـ مواطن: أنا بخير طول ما أنتم بخير.. وهنعملك كل حاجة حلوة

جدة - نرمين السيد - وقال المواطن: "إزيك يا سيادة الرئيس وربنا ما يحرمنا منك ويحميك، ونفسى أطمن على معاليك، وأقسم بالله وأنت معاليك وزير دفاع وبتخطب الخطبة كنت ببكى بالدموع، الحمد لله بحمد ربنا"، ليرد الرئيس: "أنا بخير طول ما أنتم بخير".

وأضاف المواطن: "أنا شغال دليفرى فى صيدلية ومعايا 3 أولاد، وساكن فى شقة فى الخصوص وبدفع 600 جنيه إيجار"، ليرد الرئيس: "عايزنى أعملك إيه".

ورد المواطن قائلا: "أنا عايز أشوفك أحسن الناس أحسن حد فى العالم، وربنا يحميك لينا ويقدرك على اللى أنت بتعمله، ربنا يخليك لينا، أنا أمنية حياتى مدفعش إيجار ونفسى فى شقة وورشة"، ليعلق الرئيس: "إن شاء الله هنعملك كل حاجة حلوة، خلى بالك من عيالك".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازى لطريق القاهرة/ السويس، والذى سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعى الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذى سيصبح بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس، خصوصًا عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.