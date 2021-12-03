أحمد السبكى : 98% نسبة نجاح عمليات القلب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية  

جدة - نرمين السيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، الجلسة الثالثة من المؤتمر العلمى الدولى علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ (CTO)، فى الفترة 9-10 ديسمبر 2021، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر الدولى لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية تنظمه الهيئة بالمشاركة مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصحى الحكومية والخاصة إضافة إلى نخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين فى علاج أمراض القلب والقساطر القلبية من أجل تطوير مهارات مقدمى الخدمة فى مجال القسطرة القلبية وعمليات التداخلات الدقيقة لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وتحسين جودتها باستخدام أحدث التقنيات العلاجية ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الفعاليات والمؤتمرات العلمية التى تقام فى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمشاركة جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحى سواء من الحكومية أو الخاصة ونخبة من الاستشاريين والخبراء الدوليين فى العديد من التخصصات الطبية، وبقيادة الأطقم الطبية فى الأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية المختلفة للهيئة، لها دور كبير جدًا فى اكتساب الخبرات وتعزيز الممارسات الطبية السليمة داخل أقسام الهيئة الإكلينيكية، والذى يؤكده نسب النجاح القياسية المرصودة للتدخلات الطبية والجراحات والعمليات والقساطر الدقيقة فى علاج أمراض القلب والتى تجاوزت نسبة الـ 98%.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على تطوير وتدريب الأطباء على استخدام أحدث التقنيات العلاجية وإكسابهم الخبرات والمهارات العالمية، وهو ما يساهم فى رفع نسب الشفاء ونجاح التداخلات والجراحات والعمليات الدقيقة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن العمود الفقرى لنجاح الهيئة هو العلم والممارسة الإكلينيكية المبنية على الدليل العلمى والإكلينيكى، لافتًا إلى اهتمام الهيئة باستقطاب أكبر الخبراء الدوليين فى التخصصات والتدخلات الطبية المختلفة لنقل خبراتهم العلمية إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر إستراتيجى ودستور عمل الهيئة.

وأكد السبكى، أن الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو اهتمام كبير على المستوى السياسى، وهو الأمر الذى يحتم تدعيم هذا الاهتمام بالمشاركات العلمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ودعمها كافة الفاعليات فى القطاع الصحى سواء الحكومى أو الخاص باعتبارها ذراع الدولة فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد لتحقيق هدف واحد الوصول لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن المصرى وبجودة عالمية.

ولفت الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة وخبير حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث طرق تشخيص وعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية الـ CTO، مشيرًا إلى أنه من التخصصات الدقيقة جدًا وتحتاج إلى مهارة عالية وإجراء حالات كثيرة لاكتساب الخبرة، مشيرًا إلى أهمية استخدام هذه التقنية فى علاج مرضى الانسداد المزمن بالذات فى الحالات المرضية التى يصعب علاجها بالطرق التقليدية حيث أنها تعد أكثر أمانًا على حياتهم وتساعدهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف رشيد، أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الأطباء من مختلف الجهات المعنية بالشأن الصحى إضافة إلى عدد من الخبراء والاستشاريين الدوليين، وتستمر فعالياته على مدار يومين، 10،9 من ديسمبر الجارى، ويشمل مزيج من المحاضرات وورش العمل والنقاشات العلمية حول مرض الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وكيفية تشخيصه وطرق علاجه وفقًا لآخر المستجدات والممارسات العالمية، وكذلك محاكاة لعمليات علاج الانسداد بأحدث التقنيات العالمية، وبعض الممارسات الإكلينيكية بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أكبر الصروح الطبية بالمحافظة لعلاج الكثير من الأمراض ومنها علاج أمراض القلب والشرايين بأحدث التقنيات العلاجية، كما يتضمن المؤتمر التدريب على أحدث أساليب علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية باستخدام أحدث التقنيات الـ CTO وهو أدق وسائل التشخيص والتقييم والتصوير الطبى فى علاج الحالات المعقدة من هذا المرض، لافتًا إلى أنه يمكن التسجيل بالمؤتمر عبر الرابط التالى http://eventi-eg.com/ctowave3/ .

تجدر الإشارة، إلى أنه انعقدت الجلسة الأولى والثانية من المؤتمر الدولى لعلاج الإنسداد المزمن للشرايين التاجية بالـ CTO خلال شهرى يناير وإبريل من العام الجارى، وقد لاقوا نجاحًا كبيرًا بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالشأن الصحى فى مصر وعدد من الاستشاريين والخبراء الدوليين فى علاج أمراض القلب والقساطر القلبية، وعلى رأسهم البروفوسير الفريدو جلاسى أكبر خبراء العالم فى مجال القسطرة التداخلية والانسداد المزمن والرئيس الأسبق للجمعية الأوروبية للإنسداد المزمن للشرايين التاجية.