السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها للمنوفية حققت حلم أسرتين عن طريق حياة كريمة (فيديو)

حققت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس حلم أسرتين بعد زيارتها إلى المنوفية عن طريق المبادرة الرئيسية حياة كريمة. وقالت حياة كريمة عبر صفحتها على فيس بوك "الأحلام الكتير والأماني اللي مابتنتهيش بحياة أفضل واللي فضلت لسنين مستخبية في قلوب أصحابها .. جه الوقت عشان تتسمع وتنفذ.. والنهارده حلقة مختلفة بتقدم فيها حياة كريمة إيديها لاتنين من أبطال قصص الكفاح من أهالي "قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية" اللي سمعتلهم السيدة "انتصار السيسي" خلال زيارتها للقرية وقررت ترسم الضحكة على وشوشهم".



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