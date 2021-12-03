قبل مونديال الأندية.. فيفا يطلب تقريرا طبيا عن لاعبي الأهلي

طلب مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرا طبيا شاملا عن حالة لاعبي الأهلي وضرورة إرساله للفيفا قبل المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في فبراير المقبل بالإمارات.

وطلب فيفا من الأهلي تحاليل وأشعة وقياسات بدنية خاصة عن كل لاعب بالأهلي ، ضمن إجراءاته الروتينية قبل المشاركة في مونديال الأندية.

ويعكف مسئولو الأهلي على تجهيز التقارير الطبية اللازمة من أجل إرسالها إلى الفيفا عن كل لاعب داخل الفريق الأحمر، ما يخص حالته الطبية وشكوى اللاعبين من بعض الإصابات أو بعض المشاكل الطبية، وكل ما يخص حالة اللاعب الصحية.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تصعيد عدد كبير من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة التي سيفتقد خلالها الأهلي ما يقرب من 9 لاعبين لتواجدهم في كأس العرب المقامة حالياً فى قطر.

ويفقتد الأهلي سبعة لاعبين بسبب تواجدهم مع منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، محمد شريف وأكرم توفيق ، كما يفقتد الأهلي ، كلاً من المغربي بدر بانون والتونسي على معلول بسبب تواجدهما مع منتخبي بلديهما في كأس العرب.

ويبدأ الأهلي الإثنين المقبل التدريبات بعد الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً عقب مباراة سموحة الخميس قبل الماضي والتى فاز فيها الأهلي 4/1.