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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لمدة 6 أيام، اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري، وذلك في بيان رسمي صادر عن الهيئة بشأن توقعاتها لحالة الطقس عن تلك الفترة، ودرجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار، وأماكن سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، حيث يتوقع خبراء الهيئة أن يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة ما بين درجة إلى درجتين.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل 9 ديسمبر 2021 والأمطار تعود من جديد خلال تلك الفترة :-

جاء في البيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية خلال تلك الفترة، بأنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس السائدة خلال هذه الفترة وهي من السبت إلى الخميس 9 ديسمبر 2021، طقس معتدل خلال النهار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيكون الطقس بارد على كافة الانحاء.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في هذه الفترة، فمن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية ما بين درجة إلى درجتين ويمكن التعرف على الظواهر الجوية وفرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال تلك الفترة من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية كما يلي:-

موعد سقوط الأمطار خلال تلك الفترة:-

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، بأن تعاود الأمطار هطولها من جديد مرة أخري، وتكون متوسطة الشدة على مناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون على فترات متقطعة خلال تلك الفترة وذلك يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021.

ويقل فرص سقوط الأمطار بعد ذلك حيث سيشهد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 ديسمبر سقوط أنطار خفيفة مع نشاط للرياح على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وهذا سيؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس خلال ذلك وبالتحديد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولي من الصباح الباكر.

يذكر أننا ما زالنا حتى الآن في فصل الخريف، وهو فصل التقلبات الجوية الحادة، وأن موعد حلول فصل الشتاء مناخياً في مصر يوم 21 ديسمبر الجاري.